الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء. 
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من سيناء ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( السلوم - مطروح - مناطق من الصحراء الغربية) على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شرقية : جنوبية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 08
6 أكتوبر 18 09
بنهــــا 17 10 
دمنهور 17 10
وادي النطرون 18 09
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 18 10 
الزقازيق 18 10 
شبين الكوم 17 09
طنطا 17 09
دمياط 16 12
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 10
العريش 17 10
رفح 16 09
رأس سدر 19 10
نخل 16 05
كاترين 13 01
الطور 20 11
طابا 16 08
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 18 12
العلمين 17 11
مطروح 17 11
السلوم 16 10
سيوة 19 07
رأس غارب 20 13
سفاجا 21 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 25 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 26 16
أبــــــرق 24 15 
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 16
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 21 07
قنا 25 06 
الأقصر 24 08
أسوان 25 10
الوادي الجديد 23 06
أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 20
المدينة المنورة 27 13 
الرياض 21 09
المنامة 21 15
أبوظبي 27 18
الدوحة 24 15
الكويت 20 06
دمشق 09 03-
بيروت 15 07
عمان 09 01
القدس 09 03
غزة 16 10
بغداد 12 05
مسقط 26 20
صنعاء 24 08
الخرطوم 33 20
طرابلس 18 12
تونس 14 09
الجزائر 13 10
الرباط 15 08
نواكشوط 25 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 03 08-
إسطنبول 07 01
إسلام آباد 18 06
نيودلهي 23 10
جاكرتا 30 23
بكين 04- 11-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 10 02 
أثينا 10 06 
روما 04 05
باريس 12 06
مدريد 10 02
برلين 03 05-
لندن 11 06
مونتريال 06- 15-
موسكو 04- 07- 
نيويورك 01 09-
واشنطن 04 08-
أديس أبابا 24 10

