الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة نهاراً شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر .



وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من سيناء ومدن القناة.



وعن فرص الأمطار، توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الصحراء الغربية).

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شرقية : جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 08

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 09

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 16 12

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 19 09

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 10

نخل 16 05

كاترين 13 01

الطور 20 11

طابا 16 08

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 16 10

سيوة 19 07

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 20 06

أسيوط 19 06

سوهاج 21 07

قنا 25 06

الأقصر 24 08

أسوان 25 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 20

المدينة المنورة 27 13

الرياض 21 09

المنامة 21 15

أبوظبي 27 18

الدوحة 24 15

الكويت 20 06

دمشق 09 03-

بيروت 15 07

عمان 09 01

القدس 09 03

غزة 16 10

بغداد 12 05

مسقط 26 20

صنعاء 24 08

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 12

تونس 14 09

الجزائر 13 10

الرباط 15 08

نواكشوط 25 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 03 08-

إسطنبول 07 01

إسلام آباد 18 06

نيودلهي 23 10

جاكرتا 30 23

بكين 04- 11-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 10 02

أثينا 10 06

روما 04 05

باريس 12 06

مدريد 10 02

برلين 03 05-

لندن 11 06

مونتريال 06- 15-

موسكو 04- 07-

نيويورك 01 09-

واشنطن 04 08-

أديس أبابا 24 10