دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
توك شو

الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا

إسراء صبري

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء حالة من الطقس الشتوي غير المستقر نسبيا، وسط تحذيرات من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بشأن انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، ما يستدعي الحذر خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة

وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نسبيًا نهارًا، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب المحافظات.

حالة الطقس غدا في مصر

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين

وأشار إلى أن الظاهرة الجوية الأبرز اليوم هي تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وطالب قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، وتهدئة السرعات، وترك مسافات آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.

حالة الطقس

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وكشف عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، مؤكدًا أن هذه الأمطار غير مؤثرة على سير الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما لفت إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأضاف أن بعض السحب المنخفضة تظهر على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

