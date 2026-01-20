حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض ملحوظ وشبورة كثيفة تضرب أغلب الأنحاء

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في ظل أجواء شتوية شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع تحذيرات من الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض المناطق.

طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً ومائل للدفء نهارًا

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس يسود اليوم شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد، بينما يكون مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، ليعود شديد البرودة مرة أخرى ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما حذرت الهيئة من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية، داعية المزارعين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية صباحًا

ومن الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، تكون شبورة مائية كثيفة بدءًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق واسعة تشمل شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة وفرص أمطار خفيفة على السواحل

تشهد بعض المناطق ظهور سحب منخفضة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وصحراء مطروح، دون أن تؤثر على الأنشطة اليومية بشكل كبير.

نشاط للرياح وإثارة للرمال والأتربة ببعض المناطق

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح وأجزاء من الصحراء الغربية، ما يستدعي الحذر خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظاتالقاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 10 – العظمى 18

العاصمة الإدارية: الصغرى 8 – العظمى 18

6 أكتوبر: الصغرى 9 – العظمى 18

بنها: الصغرى 10 – العظمى 17

الوجه البحري والدلتا

تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 9 و10 درجات، والعظمى بين 17 و18 درجة في مدن دمنهور، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، طنطا، وشبين الكوم.

السواحل الشمالية

تشهد السواحل طقسًا باردًا، حيث تسجل الإسكندرية 12 للعظمى و18 للصغرى، بينما تنخفض الحرارة في السلوم إلى 10 درجات صغرى و16 عظمى، مع أجواء باردة ورياح نشطة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 16 و19 درجة، مع أجواء باردة ليلًا، خاصة في العريش ورفح.

تسجل سانت كاترين أدنى درجات الحرارة اليوم، حيث تصل الصغرى إلى درجة واحدة فقط، مع طقس شديد البرودة، بينما تسجل شرم الشيخ 14 درجة صغرى و22 عظمى.

طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، حيث تسجل الغردقة 13 صغرى و21 عظمى، ومرسى علم 14 صغرى و24 عظمى.

تسود أجواء باردة صباحًا وليلاً، ومعتدلة نهارًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و25 درجة، مع انخفاض ملحوظ في ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات ونصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أي تحديثات أو تغيرات مفاجئة في الطقس.