خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
أخبار البلد

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

محمد غالي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس  الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس تشهد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من سيناء ومدن القناة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح وأجزاء من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 18 10.
العاصمة الإدارية 18 08.
6 أكتوبر 18 09.
بنها 17 10.
دمنهور 17 10.
وادي النطرون 18 09.
كفر الشيخ 18 10.
بلطيم 18 10.
المنصورة 18 10.
الزقازيق 18 10.
شبين الكوم 17 09.
طنطا 17 09.
دمياط 16 12.
بورسعيد 17 12.
الإسماعيلية 19 09.
السويس 18 10.
العريش 17 10.
رفح 16 09.
رأس سدر 19 10.
نخل 16 05.
سانت كاترين 13 01.
الطور 20 11.
طابا 16 08.
شرم الشيخ 22 14.
الغردقة 21 13.
الإسكندرية 18 12.
العلمين 17 11.
مطروح 17 11.
السلوم 16 10.
سيوة 19 07.
رأس غارب 20 13.
سفاجا 21 13.


مرسى علم 24 14.
شلاتين 25 16.
حلايب 24 16.
أبو رماد 25 15.
مرسى حميرة 26 16.
أبرق 24 15.
جبل علبة 25 14.
رأس حدربة 24 16.
الفيوم 19 07.
بني سويف 19 07.
المنيا 20 06.
أسيوط 19 06.
سوهاج 21 07.
قنا 25 06.
الأقصر 24 08.
أسوان 25 10.
الوادي الجديد 23 06.
أبو سمبل 25 11.

