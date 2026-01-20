البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس تشهد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من سيناء ومدن القناة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح وأجزاء من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 18 10.

العاصمة الإدارية 18 08.

6 أكتوبر 18 09.

بنها 17 10.

دمنهور 17 10.

وادي النطرون 18 09.

كفر الشيخ 18 10.

بلطيم 18 10.

المنصورة 18 10.

الزقازيق 18 10.

شبين الكوم 17 09.

طنطا 17 09.

دمياط 16 12.

بورسعيد 17 12.

الإسماعيلية 19 09.

السويس 18 10.

العريش 17 10.

رفح 16 09.

رأس سدر 19 10.

نخل 16 05.

سانت كاترين 13 01.

الطور 20 11.

طابا 16 08.

شرم الشيخ 22 14.

الغردقة 21 13.

الإسكندرية 18 12.

العلمين 17 11.

مطروح 17 11.

السلوم 16 10.

سيوة 19 07.

رأس غارب 20 13.

سفاجا 21 13.



مرسى علم 24 14.

شلاتين 25 16.

حلايب 24 16.

أبو رماد 25 15.

مرسى حميرة 26 16.

أبرق 24 15.

جبل علبة 25 14.

رأس حدربة 24 16.

الفيوم 19 07.

بني سويف 19 07.

المنيا 20 06.

أسيوط 19 06.

سوهاج 21 07.

قنا 25 06.

الأقصر 24 08.

أسوان 25 10.

الوادي الجديد 23 06.

أبو سمبل 25 11.