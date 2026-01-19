قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن
الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا الرئيس الأوغندي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
الحكومة تطمئن الجميع: إلغاء الضريبة حال تهدم العقار لأي سبب
تطورات جريمة مقـ.تل سيدة بمنطقة زنين.. النيابة تعاين والأدلة الجنائية ترفع البصمات
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شبورة كثيفة وصقيع وانخفاض حاد| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

عادل نصار

حالة من الاهتمام بين المواطنين بخصوص حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد تحذيرات جديدة اطلقتها هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة في مصر ومن بعض الظواهر التي تضرب البلاد.

طقس

انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة 

هيئة الأرصاد الجوية، توقعت في بيانا لها، أن يشهد غد الثلاثاء 20 يناير 2026 انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.
 


ومن المتوقع أيضاً تكوّن شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 3 فجراً حتى الساعة 10 صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء،
وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في تلك الساعات.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة.
كما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يناير 2026

•    القاهرة: العظمى 18° – الصغرى 10°
•    الإسكندرية: العظمى 18° – الصغرى 12°
•    مطروح: العظمى 17° – الصغرى 11°
•    سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 7°
•    قنا: العظمى 25° – الصغرى 6°
•    أسوان: العظمى 25° – الصغرى 10°
نصائح الأرصاد للتعامل مع الشبورة والبرودة
•    القيادة بهدوء تام وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية.
•    إضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان.
•    استعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء.
•    ارتداء ملابس ثقيلة صباحاً وليلاً، خصوصاً في المناطق الصحراوية ووسط سيناء.
•    حماية المزروعات من الصقيع في المناطق المعرضة.

استمرار الأجواء الباردة ليلاً

وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية والتقيد بالتعليمات والنصائح، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة ليلاً والتذبذب الحاد بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، مما يتطلب الحذر على الطرق والاهتمام بالصحة والزراعة خلال هذه الفترة.
 

