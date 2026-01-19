قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفاجئ سائقي التوك توك بقرية الدلجمون.. أوقف المركبات وطالب أصحابها بالتوجه الفوري للوحدة المحلية للتسجيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة داخل قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، في إطار حرصه على التواجد الميداني المستمر بين المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية للاطمئنان على انتظام العمل وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المتابعة على أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل المشكلات ورفع مستوى الخدمات.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته عددًا من الشوارع بالقرية، وتبادل الحديث مع الأهالي، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقرى، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة الأولويات، مشددًا على أن أي شكوى تُطرح على أرض الواقع يتم التعامل معها فورًا دون تأجيل.

وخلال جولته بين الأهالي، حرص محافظ الغربية على إيقاف عدد من مركبات التوك توك، ووجّه أصحابها بشكل مباشر بضرورة التوجه الفوري إلى مقر الوحدة المحلية للتسجيل، مشددًا على أنه لن يُسمح بتسيير أي مركبة غير مُسجلة عقب انتهاء المهلة المحددة، وذلك في إطار تنظيم الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين، وفرض الانضباط بالشارع العام.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد المحافظ، أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، قائلًا: «تنظيم مركبات التوك توك هدفه الأول حماية المواطن وضمان سلامته، ولن نسمح بالفوضى أو بتسيير أي مركبة دون بيانات واضحة، وعلى الجميع الالتزام بالتسجيل خلال المهلة المحددة، وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم».

تحسين خدمات المواطنين 

وأوضح المحافظ لاصحاب مركبات التوك توك أن التسجيل يشمل تقديم فاتورة المركبة أو ما يثبت شراءها، مثبتًا به رقم الشاسية والماتور، وبيانات المركبة من حيث اللون وتاريخ الصنع إن وجد، إلى جانب بيانات المالك كاملة والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، على أن يتم عقب استكمال الإجراءات صرف لاصق مؤمَّن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية، بما يضمن سهولة التعرف عليها ومتابعتها بشكل منظم وآمن.

تقنين التوك توك 

وفي لفتة إنسانية، التقى اللواء أشرف الجندي خلال الجولة بالمواطن أحمد اليمني وأسرته، لمتابعة الكشك الذي سبق أن وفّرته المحافظة له تنفيذًا لوعد سابق، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالكشك ومصدر الرزق الكريم الذي تم توفيره للأسرة، مؤكدًا أن دعم النماذج المشرفة واجب وطني لا تراجع عنه.

ويُعد أحمد اليمني رمزًا للبطولة الإنسانية بقرية الدلجمون، بعد أن أنقذ حياة العديد من الأطفال والشباب من الغرق على مدار سنوات، وكان آخرها إنقاذ طفلين في واقعة إنسانية تركت أثرًا بالغًا في نفوس الأهالي.

رعاية مصالح المواطنين 

وخلال اللقاء، أعرب أحمد اليمني وأسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمحافظ الغربية، مؤكدين أن ما قدمته المحافظة يمثل تقديرًا حقيقيًا لتضحياته، ويجسد وقوف الدولة إلى جانب أبنائها المخلصين، فيما شدد المحافظ على أن المحافظة ستظل داعمة لكل من يقدم نموذجًا مشرفًا في العطاء والإيثار.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين قري كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

السيارات الكهربائية

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

ضبط دواجن غير صالحه

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد