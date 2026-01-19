خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

تساؤلات واسعة اثارتها واقعة مثيرة للجدل بين ام ونجلها بعدما جرى تداول دعائها عليه امام الكعبة وهو ما اعاد طرح الجدل حول ما اذا كانت القصة خلافات عائلية ام عقوق والدين وكشف عن تعقيدات ودوافع متعددة وراء الازمة.

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

الواقعة شهدت تفاعلا واسعا بعد رد الابن الذي اكد ان ما حدث لا يتجاوز كونه خلافات عائلية وان علاقته بوالدته لم تشهد تقصيرا متعمدا من جانبه وهو ما زاد من حدة الجدل حول تفاصيل القصة.

الاعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد تناولت الازمة من خلال عرض رواية الطرفين في محاولة لكشف ملابسات ما جرى والاستماع لوجهتي النظر.

الام وتدعى صابرين ظهرت غاضبة خلال مداخلة مع البرنامج وقالت انها قامت بخطبة نجلها من دمياط الجديدة وكانت تنفق عليه بالاشتراك مع طليقها اثناء خدمته العسكرية قبل ان تتعرض للاهانة من زوجته بحسب روايتها.

من جانبه قال الابن احمد مسعد انه لم يتخيل ان تدعو عليه والدته امام الكعبة موضحا ان الخلاف نشب بسبب رغبته في الاعتماد على نفسه بعد معاناة طويلة في الحياة واشار الى ان والدته ساعدته في فتح محل ترزي وكان يعطيها جزءا من الارباح لكنه اتهمها بالتعدي اللفظي على زوجته مؤكدا انه حاول تهدئة الموقف دون جدوى.

وتابع احمد مسعد ان والدته اعتدت عليه بالضرب في الشارع وان سبب الخلاف الرئيسي يعود لشخص يدعى مهاب لا تربطه به صلة اخوة مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه بوالدته ودعاءه لها بالهداية والصلح بينهما.

واضاف ان زوجته لم تضعه امام اختيار بين امه او حياتهما الزوجية مؤكدا انه سعى مرارا للصلح لكنه فوجئ بتصعيد الموقف والاعتداء عليه امام المارة معبرا عن صدمته من دعاء والدته عليه وما ترتب عليه من رد فعل غاضب.

في المقابل ردت الام على اتهامات نجلها مؤكدة انها ضربته بعد ان هدد بقتل طليقها مشيرة الى انه منعها من الحديث عن مهاب وخلال حديثها دخلت في نوبة بكاء معلنة على الملأ انها تعتبر ابنها قد مات وانها غير مسامحة له في الدنيا ولا الاخرة.

واكد احمد مسعد في ختام حديثه انه حاول احتواء الازمة دون جدوى وان ما بدر منه جاء نتيجة صدمة شديدة بعد اتهام زوجته في شرفها وهو ما فجر رد فعله الغاضب.

وفي ظل تضارب الروايات واستمرار الجدل تبقى الحقيقة غائبة بين اتهامات متبادلة ومشاعر مشحونة بينما تظل الروابط الاسرية هي الخاسر الاكبر في ازمات تتحول من خلافات عائلية الى صراعات علنية تثير تعاطف وتساؤلات الرأي العام.