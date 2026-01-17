أخصائية: ضرب الأطفال يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة لهم

أكدت دعاء هنداوي، الأخصائية النفسية والتربوية، أن العنف يُعد شكلًا من أشكال الفشل التربوي، مشددة على أنه لا توجد أي مدرسة تربوية أو مرجعية علمية تعتبر العنف أحد أساليب التربية، موضحة أن التأديب يختلف تمامًا عن الضرب، وأن التربية الحقيقية تقوم على التأديب الإيجابي والمفيد.

وأوضحت دعاء هنداوي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الضرب يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة لدى الأطفال، من بينها الاكتئاب والقلق المزمن، فضلًا عن معاناة الطفل من آلام نفسية مستمرة تفقده الإحساس بالأمان داخل المنزل، خاصة في حال التعرض للتعنيف المتكرر من أحد الوالدين.

وأضافت دعاء هنداوي، أن العنف تجاه الأطفال يفقدهم الأمان النفسي ويخلق حالة من الخوف وعدم الثقة داخل الأسرة، مؤكدة أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن العنف يُعد أحد أنواع التربية، سواء كان الضرب بسيطًا أو بأي صورة أخرى.

وشددت دعاء هنداوي، على أن فكرة "التربية بالضرب" هي معتقد خاطئ توارثته بعض الأجيال، مؤكدة أنه لا يمكن اللجوء للضرب كاقتناع تربوي، لأنه لا يؤدي إلى تعديل حقيقي في سلوك الطفل، بل يحقق نتائج وقتية وسطحية سرعان ما تزول، مؤكدة على أن الضرب هو الحل الأسهل لكنه الأخطر، لأنه لا يعالج السلوك ولا يبني شخصية متزنة، داعية إلى الاعتماد على أساليب تربوية إيجابية قائمة على الحوار والاحتواء.