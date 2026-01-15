قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
أخبار العالم

تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران

قسم الخارجي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث في شنّ ضربات أمريكية على إيران. 

الضربة الأمريكية ضد إيران

وأفادت التقارير أن ترامب ونتنياهو، أجريا اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء. وأكد البيت الأبيض إجراء الاتصال بعد أن طلبت صحيفة جيروزاليم بوست تعليقاً إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد مضمون الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب ادّعى في اليوم نفسه أنه تلقى معلومات من "مصادر مهمة للغاية من الجانب الآخر" تفيد بأن إيران أوقفت قتل المعارضين.

وقال خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "أُبلغنا أن عمليات القتل في إيران تتوقف، ولا توجد أي خطة لتنفيذ عمليات إعدام. لا توجد خطة لتنفيذ عمليات إعدام، ولا يوجد أي إعدام فعلي. لقد أُبلغت بذلك من مصادر موثوقة. سنتحقق من الأمر. أنا متأكد من أنني سأكون مستاءً للغاية إذا حدث ذلك".

يوم الخميس، أعلن البيت الأبيض عن وقف 800 عملية إعدام في إيران، مؤكداً أن ترامب يواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة NBC News يوم الخميس: "لقد أنقذنا أرواحاً كثيرة أمس".

وذكرت التقارير أن ترامب قرر عدم التدخل يوم الأربعاء، على الرغم من تقارير إعلامية دولية أشارت إلى قرب حدوث عمل عسكري أمريكي.

الضغط الدبلوماسي ضد إيران

وجاء تقرير صحيفة نيويورك تايمز بعد أن بدا أن الولايات المتحدة تتجه نحو استخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على إيران لوقف حملة القمع الإيرانية ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

وأكد المكتب الإعلامي الدولي القطري أنه تم يوم الأربعاء إجلاء بعض الأفراد والطائرات الأمريكية من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وجاء الإجلاء ورفع مستوى الإنذار الأمني ​​خشية أن تستهدف إيران القواعد الأمريكية في دول الخليج رداً على أي ضربة أمريكية.

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أنه تم تخفيض مستوى التحذير الأمني ​​يوم الخميس، مما سمح لبعض الأفراد والطائرات بالعودة.

