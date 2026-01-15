رسالة تحذير من ترامب بعد إيقاف 800 إعدام في إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد أي خيار للرد على حملة القمع الوحشية التي تشنها إيران ضد الاحتجاجات، محذراً من "عواقب وخيمة" في حال تحول القمع إلى أعمال عنف دموية.

تحذير من ترامب لإيران

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي يومي: "أبلغ الرئيس وفريقه النظام الإيراني بأنه في حال استمرار عمليات القتل، ستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضافت أن ترامب تلقى رسالة من النظام تفيد بوقف "عمليات القتل والإعدام"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

الإعدام في إيران

وتابعت ليفيت: "يدرك الرئيس اليوم أنه تم إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس".

وأكدت: "يتابع الرئيس وفريقه هذا الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس".