اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
أخبار العالم

رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان

زلزال في إسرائيل
زلزال في إسرائيل
ناصر السيد

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جنوب إسرائيل صباح الخميس، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات في منطقة البحر الميت، وشعر به سكان مناطق شمالية في وسط إسرائيل.

زلزال في إسرائيل

ووقع الزلزال حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال تفعيل نظام الإنذار الآلي لديها بسبب الزلزال، مع إطلاق تحذيرات في أجزاء من منطقة البحر الميت. 

وأفاد سكان في وسط إسرائيل بشعورهم بالهزة في نفس الوقت تقريبًا، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 19 كيلومترًا (12 ميلًا) من مدينة ديمونا الجنوبية، في وادي البحر الميت المتصدع النشط زلزاليًا.

أشارت تقارير سابقة إلى أن الهزة الأرضية شُعر بها في مناطق واسعة من جنوب إسرائيل، بما في ذلك متسبيه شاليم قرب البحر الميت، وأفادت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.

وصف بيني بيتون، رئيس بلدية ديمونا، لحظة وقوع الزلزال قائلاً: "اهتز مكتبي بالكامل، وانهار مركز الطوارئ التابع لبلديتنا. رأيت كرسيي يهتز. لقد شعرنا بالزلزال حقاً. لقد شهدنا زلازل من قبل، لكن هذه هي المرة الأولى التي أدرك فيها حقاً معنى ذلك."

وقالت الشرطة إن عناصرها انتشروا في المناطق التي شُعرت فيها بالهزة لتفقد المباني والأماكن العامة بحثاً عن أي مخاطر محتملة.

رعب في إسرائيل هزة أرضية تضرب ديمونا هزة أرضية مقياس ريختر زلزال في إسرائيل هزة ارضية في إسرائيل

