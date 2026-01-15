على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ناصر السيد

أفاد مسؤول خليجي يوم الخميس بأن أربع دول عربية ساهمت في تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وذلك عقب جهود دبلوماسية مكثفة على مدار الـ 72 ساعة الماضية.

ضربة أمريكية لإيران

وأوضح المسؤول أن مصر والسعودية وقطر وعمان، حثت الولايات المتحدة على تجنب توجيه ضربات إلى إيران، محذرةً من مخاطر أمنية واقتصادية قد تؤثر على الولايات المتحدة والمنطقة ككل.

وأضاف المسؤول لشبكة CNN : "من المهم أن تستمع واشنطن إلى هذه الرسالة من الحلفاء الإقليميين، الذين يمثلون ركيزة أساسية في أجندة الرئيس ترامب للسياسة الخارجية

منشآت أمريكية في الخليج 

كما حذرت الدول الأربع إيران من أن أي هجوم على منشآت أمريكية في الخليج ستكون له عواقب وخيمة على علاقات إيران مع دول المنطقة.

وقال المسؤول: "ركزت هذه المحادثات على خفض حدة الخطاب العلني وتجنب أي عمل عسكري قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة على نطاق أوسع". بحسب المصدر، أسفرت هذه الجهود الدبلوماسية عن تهدئة الوضع .

يذكر أن ترامب يدرس الخيار العسكري ضد إيران، وقد تعهد للمتظاهرين بأن المساعدة قادمة. 

وصرح الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء بأنه تلقى تأكيدات بأن "القتل قد توقف" وأن إيران ألغت عمليات الإعدام المقررة بحق المتظاهرين المعتقلين.

