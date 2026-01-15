قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
أخبار العالم

حرق حافلة تابعة لقوات الأمن الإيرانية في أصفهان | شاهد

ناصر السيد

أظهر مقطع فيديو إشعال النيران في حافلة تابعة لقوات الأمنية الإيرانية في مدينة أصفهان، وسط إيران التي تشهد احتجاجات ضد النظام.

الاحتجاجات في إيران

وتستمر الاحتجاجات في إيران، وسط قمع عنيف ومجازر وحشية غير مسبوقة، أثارت انتقادات وإدانات دولية واسعة، وفي هذا الإطار أعلنت أستراليا تعليق أنشطة سفارتها في طهران، وسط ترقب عالمي لموقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأت طهران تُظهر بوادر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، لكن بعض الإيرانيين ما زالوا يترقبون احتمال تدخل أمريكي بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وقمعها الوحشي.

وصرح ترامب بأنه أُبلغ بتوقف عمليات القتل، وأن إيران ألغت عمليات الإعدام المقررة بحق المتظاهرين المعتقلين، لكنه أضاف أنه ما زال يدرس خيار العمل العسكري، وأعلنت إدارته فرض عقوبات جديدة على إيرانيين تزعم أنهم وراء حملة القمع.

وقُتل ما لا يقل عن 2400 متظاهر منذ بدء حملة القمع الإيرانية ضد المعارضة، وفقًا لمنظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، واستمر انقطاع الاتصالات الذي فرضته الدولة قرابة أسبوع.

أفادت مصادر لشبكة CNN أمس بأنه تم حث بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين على مغادرة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر كإجراء احترازي. وحثت دول عديدة مواطنيها على مغادرة إيران، كما قامت بعض شركات الطيران بتغيير مسارات رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني.

