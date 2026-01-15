بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، واصفةً مقتل الشباب بالمأساة الإنسانية.

عقوبات أوروبية ضد إيران

وفي حديثها للصحفيين في ليماسول، قالت أورسولا فون دير لاين: "إن ما يحدث في إيران أمرٌ شنيع، ومقتل الشباب مأساة إنسانية"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات واسعة النطاق على إيران، تشمل إجراءات تقييدية ضد أكثر من 230 مسؤولاً حكومياً إيرانياً، وضباط شرطة، وقضاة، وأكثر من 40 مؤسسة حكومية، بما في ذلك شرطة الآداب والسجون.

تُقترح عقوبات الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية، ولكن يجب أن تحظى بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد.

وبينما يفرض الاتحاد عقوبات على أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فإنه لم يتمكن قط من الموافقة على تصنيفه كمنظمة إرهابية.

قالت فون دير لاين: "ندرس تشديد العقوبات المفروضة على إيران"، مضيفةً أنها "فعّالة" ولها تأثير ملموس.

وتُسهم العقوبات في دفع عجلة إنهاء هذا النظام وإحداث تغيير.

وأوضحت أن المتظاهرين ضد النظام يطالبون بإدراج الحرس الثوري الإيراني وغيره من الجهات المسؤولة عن الفظائع على قائمة العقوبات،

ويطالبوننا بإدراجهم، وأتفهم تمامًا أهمية هذا الأمر في ظل ما يحدث في إيران، وسنفعل ذلك بالتأكيد.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد عدد من القيادات الإيرانية، التي زعمت أنها متورطة في قمع الاحتجاجات التي تنتشر في طهران وعدد من المدن الأخرى، وراح ضحيتها آلاف المتظاهرين.