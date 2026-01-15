قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
ناصر السيد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، واصفةً مقتل الشباب بالمأساة الإنسانية.

عقوبات أوروبية ضد إيران

وفي حديثها للصحفيين في ليماسول، قالت أورسولا فون دير لاين: "إن ما يحدث في إيران أمرٌ شنيع، ومقتل الشباب مأساة إنسانية"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات واسعة النطاق على إيران، تشمل إجراءات تقييدية ضد أكثر من 230 مسؤولاً حكومياً إيرانياً، وضباط شرطة، وقضاة، وأكثر من 40 مؤسسة حكومية، بما في ذلك شرطة الآداب والسجون.

تُقترح عقوبات الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية، ولكن يجب أن تحظى بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد.

وبينما يفرض الاتحاد عقوبات على أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فإنه لم يتمكن قط من الموافقة على تصنيفه كمنظمة إرهابية.

قالت فون دير لاين: "ندرس تشديد العقوبات المفروضة على إيران"، مضيفةً أنها "فعّالة" ولها تأثير ملموس.

وتُسهم العقوبات في دفع عجلة إنهاء هذا النظام وإحداث تغيير.

وأوضحت أن المتظاهرين ضد النظام يطالبون بإدراج الحرس الثوري الإيراني وغيره من الجهات المسؤولة عن الفظائع على قائمة العقوبات،

ويطالبوننا بإدراجهم، وأتفهم تمامًا أهمية هذا الأمر في ظل ما يحدث في إيران، وسنفعل ذلك بالتأكيد.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد عدد من القيادات الإيرانية، التي زعمت أنها متورطة في قمع الاحتجاجات التي تنتشر في طهران وعدد من المدن الأخرى، وراح ضحيتها آلاف المتظاهرين.

ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران العقوبات الأمريكية عقوبات أمريكية ضد إيران عقوبات أوروبية ضد إيران رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

محافظ الغربية

3ساعات بين الأهالي بمحلة منوف وعزبة منشأة نظيف.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بقرى طنطا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقف حتى ركوب آخر راكب بمواقف طنطا.. متابعة ميدانية دقيقة لحركة المواقف واستجابة فورية لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

فتاوى

فتاوى| الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج.. صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟.. أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء تكشف عنها

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

