إنذار بوجود قنبلة.. هبوط اضطراري لطائرة تركية في برشلونة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرارياً، الخميس، في مطار برشلونة الدولي، بعد أن أنشأ أحد الركاب شبكة لاسلكية على متن الطائرة تحمل اسماً يوحي بوجود قنبلة، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الخطوط الجوية.

هبوط اضطراري لطائرة تركية

وأوضح المتحدث، يحيى أستون، أنه أثناء اقتراب رحلة الخطوط الجوية التركية رقم TK1853 القادمة من إسطنبول من وجهتها في مطار برشلونة-إل برات، "تم رصد قيام أحد الركاب بإنشاء نقطة وصول للإنترنت على متن الطائرة، وتغيير اسم الشبكة ليتضمن تهديداً بوجود قنبلة".

ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص 321، اضطرارياً.

وأكدت الخطوط الجوية أن رحلة العودة ستسير بشكل طبيعي.

وأفادت الشرطة المدنية الإسبانية أنها حققت في الحادث، وأنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة. وأضافت أن المطار يعمل بشكل طبيعي.