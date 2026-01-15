قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
أخبار العالم

انقسام داخل واشنطن.. ديمقراطيون وجمهوريون يتحدون ضد طموحات ترامب في جرينلاند

ناصر السيد

قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إنه سيلتقي بمسؤولين من الدنمارك وجرينلاند يوم الخميس، وهو أحدث عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمع معهم في ظل سعي إدارة ترامب لضم جرينلاند.

أطماع ترامب في جرينلاند

وقال كين: "أريد أن أؤكد لهم ضرورة التمسك بسيادتهم وعدم الخضوع لأساليب الترهيب التي يمارسها هذا الرئيس دونالد ترامب"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لضمان عدم لجوء الولايات المتحدة، بصفتها حليفًا قديمًا، إلى استخدام السلاح ضدهم، وأنه لا ينبغي لهم الانخراط بجدية حتى في مفاوضات بيع جزء من أراضيهم السيادية، لا سيما في ظل التهديد والترهيب بالعمل العسكري وغيره من أشكال عدم الاحترام".

وأكد السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا أنه سيشارك في رعاية قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع أي عمل عسكري في جرينلاند دون موافقة الكونجرس، ويتوقع "دعمًا جمهوريًا قويًا للغاية".

صرح ديك دوربين، رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، للصحفيين بأن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يرغبون في طمأنة المسؤولين الدنماركيين خلال زيارتهم المرتقبة لوفد الكونجرس إلى كوبنهاغن، بأن الأمريكيين لا يرغبون في السيطرة على جرينلاند.

وقال دوربين: "الرسالة الموجهة إلى شعبي الدنمارك وجرينلاند هي أن ما يسمعونه من الرئيس ترامب لا يمثل مشاعر الولايات المتحدة الأمريكية. فالشعب الأمريكي، بأغلبيته الساحقة، يقول إنه يجب علينا ترك جرينلاند وشأنها. إن فكرة شن حرب أو غزو حليف في حلف الناتو أمر لا يُتصور".

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إنه يعتقد أن "الجمهوريين والديمقراطيين متفقون على أن من الغريب والمثير للسخرية أن يتحدث رئيس الولايات المتحدة، الذي يُفترض أنه زعيم العالم الحر، عن غزو حليف ضحى بأرواح رجاله ونسائه في قضايا خضنا فيها حروبًا، مثل أفغانستان، ثم يحاول الآن الاستيلاء على أرض لمجرد إثراء الولايات المتحدة".

