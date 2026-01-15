الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة ديفاكتو المتخصصة في تجارة التجزئة، في توسيع نطاق أعمالها في مصر من خلال تقديم قرض بالجنيه المصري يعادل 25 مليون دولار.



ويُقدم القرض لشركة ديفاكتو مصر، التابعة لشركة ديفاكتو بيراكندي تيكاريت التركية، لدعم توسع الشركة في مصر، وزيادة مساحة متاجرها بمقدار 20,000 متر مربع (ما يصل إلى 20 متجرًا جديدًا)، ودعم مبادراتها الرقمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتمويل احتياجات رأس المال العامل الإضافية لتنمية عملياتها.



وتأسست شركة ديفاكتو بيراكندي تيكاريت عام 2005، وهي ثاني أكبر شركة لتجارة الملابس بالتجزئة في تركيا. وتدير الشركة أكثر من 500 متجر حول العالم، وتخدم عملاءها في 100 دولة عبر قنوات البيع الإلكترونية والتقليدية، وتقدم الشركة أزياءً بأسعار معقولة للرجال والنساء والأطفال، وتوظف أكثر من 10000 شخص. وتنشط الشركة في عدد من الاقتصادات التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

