ترامب يلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو في البيت الأبيض

وصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى البيت الأبيض، والتقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، أن تقييم الرئيس ترامب لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لم يتغير، وذلك مع بدء اجتماعه معها.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس: "أعلم أن الرئيس كان يتطلع إلى هذا الاجتماع، وكان يتوقع أن يكون نقاشًا مثمرًا وإيجابيًا مع ماتشادو، التي تُعد صوتًا قويًا وشجاعًا لكثير من أبناء الشعب الفنزويلي".

رداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب لا يزال متمسكاً بتصريحه بأن ماتشادو لا تحظى بالدعم اللازم لقيادة فنزويلا، أجابت ليفيت بالنفي.

وقالت: "كان هذا تقييماً واقعياً مبنياً على ما كان الرئيس يقرأه ويسمعه من مستشاريه وفريق الأمن القومي، وحتى الآن، لم يتغير رأيه في هذا الشأن".

وأضافت لاحقاً أن ترامب لم يدخل الاجتماع بتوقعات محددة من ماتشادو.

وقالت ليفيت: "لا أعتقد أنه بحاجة لسماع أي شيء من ماتشادو. أعتقد عموماً أن هذا الاجتماع كان الرئيس مستعداً لعقده وقبوله، للقاء ماتشادو شخصياً وإجراء نقاش صريح وإيجابي حول ما يجري في فنزويلا".

وقالت إن ترامب "ملتزم، على أمل، برؤية انتخابات في فنزويلا يوماً ما"، لكنها لم تحدد موعداً لذلك.