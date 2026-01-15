الإفراج عن 5 أمريكيين من فنزويلا.. وترامب يؤكد رضاه عن الرئيسة المؤقتة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس، إطلاق سراح خمسة أمريكيين من فنزويلا هذا الأسبوع.

وأفادت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بأن إطلاق سراح خمسة أمريكيين من مراكز الاحتجاز في فنزويلا جاء ضمن سلسلة من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في فنزويلا.

كما أشادت بتعاون ديلسي رودريجيز في صفقة بيع النفط.

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض: "الرئيس راضٍ عما يراه، ويتوقع استمرار هذا التعاون".

وذكرت شبكة CNN، يوم الثلاثاء، أن الحكومة المؤقتة أفرجت عن أربعة أمريكيين على الأقل، وفقًا لمصدر مطلع، في أول عملية إفراج معروفة عن معتقلين أمريكيين منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء: "نرحب بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا. هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات المؤقتة".

وأفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن فريقًا من الوزارة توجه إلى فنزويلا للمساعدة في عملية الإفراج.

سبق أن أفادت شبكة CNN باحتجاز خمسة أمريكيين على الأقل في فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة. ولدى حكومة مادورو تاريخ طويل في احتجاز الأمريكيين لاستخدامهم كورقة ضغط سياسي على الحكومة الأمريكية.