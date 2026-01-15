قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول سابق في الناتو يكشف 3 أسباب وراء تردد ترامب في ضرب إيران

ترامب
ترامب
محمد البدوي

كشف نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التردد أو تأجيل أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران.

 رد إيراني مباشر 

وأوضح ويليامز في تصريحات للإعلامية دينا زهرة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن السبب الأول يكمن في غياب الرغبة الدولية في اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، موضحًا أن أي هجوم أمريكي قد يؤدي إلى رد إيراني مباشر يستهدف دول الخليج، في محاولة من طهران لإظهار قوتها وعدم الخضوع للضغوط.

 التوجيهات والنصائح العسكرية

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التوجيهات والنصائح العسكرية المقدمة لترامب، والتي لم تشجعه على اتخاذ خطوة عسكرية حاسمة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي بطبيعته لا يميل إلى الإقدام على عمليات عسكرية إلا إذا كانت نتائجها مضمونة.

أما السبب الثالث، بحسب ويليامز، فهو محدودية العملية المحتملة من الناحيتين السياسية والعسكرية، إضافة إلى إشارات صدرت من الجانب الإيراني، مثل عدم إعدام شخصية تُدعى "سلطاني"، ما أسهم في تغيير المعطيات وأبعد خيار التصعيد في الوقت الحالي.

 المخاطر العسكرية والسياسية 

وأشار المسؤول السابق في الناتو إلى أن هذه العوامل مجتمعة جعلت ترامب يتصرف بحذر، مراعيًا التوازن بين المخاطر العسكرية والسياسية والنتائج المرجوة قبل اتخاذ أي خطوة تجاه إيران.

الناتو حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

من كنوز الإمام الأشعري: الأزهر يطرح "الإبانة" لزوَّار معرض الكتاب

من كنوز الإمام الأشعري : الأزهر يطرح الإبانة لزوَّار معرض الكتاب

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد