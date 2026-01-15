البيت الأبيض: استمرار أمريكا في إجراء محادثات مع الدنمارك وجرينلاند

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن البيت الأبيض، أن إرسال بعض الدول الأوروبية قوات إلى جرينلاند لن يكون له أي تأثير على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالجزيرة.

استمرار إجراء المحادثات

وأوضح البيت الأبيض أن الاجتماع الذي عُقد بشأن الدنمارك وجرينلاند كان مثمرًا، مؤكدًا استمرار الولايات المتحدة في إجراء محادثات مع كل من الدنمارك وجرينلاند خلال الفترة المقبلة.

الجوانب السياسية والفنية المرتبطة بالملف

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل أيضًا المحادثات الفنية المتعلقة بالاستحواذ على جرينلاند، في إطار بحث مختلف الجوانب السياسية والفنية المرتبطة بالملف.

وفي سياق آخر، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وحده يعلم طبيعة الخطوات التي سيتخذها تجاه إيران، لافتًا إلى أن هناك فريقًا صغيرًا جدًا من المستشارين فقط مطلع على تفكيره وخططه بشأن هذا الملف.