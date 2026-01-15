قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة| أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا.. فيروس غامض ينتشر في بريطانيا.. نظام ترامب الغذائي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

رانيا منصور رانيا منصور تستعرض أناقتها في تركيا بهذه الإطلالة.. شاهد

المنتخب بعد خسارة المنتخب أمام السنغال.. خبيرة أبراج تكشف الأفضل والأسوأ على الساحة الرياضية في 2026

نظام ترامب الغذائي إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

هيدي كرمهيدي كرم تستعرض أناقتها بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

كارول سماحةناقد موضة يعلق على فستان كارول سماحة الملفت.. شاهد

فيروس الأدينوفيروسفيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

آلام الركبةطبيب يكشف أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا وطرق العلاج الفعالة

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمرتحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات الزهايمر رانيا منصور خبيرة أبراج الساحة الرياضية نظام ترامب الغذائي هيدي كرم مشي كارول سماحة فيروس غامض الإنفلونزا الأدينوفيروس آلام الركبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

الطالبة سهى إبراهيم

محامي سهى إبراهيم: الرواية المتداولة عن “ابنة المؤذن” عارية تمامًا من الصحة.. ونمنح الجامعة مهلة أسبوع للحل الودي قبل اللجوء للقضاء

ترشيحاتنا

بيراميدز

اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بموعد مباراة الجونة في دور الـ16 بكأس مصر

محمد عواد

طارق السيد: أرفض رحيل محمد عواد.. نوعية لا نراها كثيرا

بيراميدز

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد