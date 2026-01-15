بعد خسارة المنتخب أمام السنغال.. خبيرة أبراج تكشف الأفضل والأسوأ على الساحة الرياضية في 2026

بعد الهزيمة القاسية لـ المنتخب المصري مساء أمس أمام السنغال، لم يتوقف الجدل عند حدود الملعب فقط، بل أمتد إلي عالم التوقعات الفلكية.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن مفاجأت غير متوقعة تخص حظوظ الفرق والنجوم على الساحة الرياضية خلال عام 2026.

توقعات عبير فؤاد على الساحة الرياضية

الأفضل حظا على الساحة الرياضية:

- عمر مرموش: ولد في 7 فبراير 1999/ 1، لذلك تعتبر بداية مرحلة جديدة فيها تقدم ونجاح وجرأة في اتخاذ قرارات، وانتقال لنادي جديد.

- حسام حسن:ولد في 10 أغسطس، فهذا التاريخ له تحقيق نجاحات وانتصارات مهمة خلال عام 2026.

- إمام عاشور: ولد في 20 فبراير 1998، لذا انتقال لمكانة أفضل ونادي أفضل.

- محمود الخطيب: ولد في 30 اكتوبر 1954، وهو رئيس النادي الأهلي، وسوف يشهد هذا العام تغيير إيجابي.



الأسوأ حظا على الساحة الرياضية، ويشعرون بإحباط هم:



- محمد صلاح نجم ليفربول: الذي ولد في 15 يونيو 1992

عام 2026 يمثل بالنسبة له مرحلة ضغوط وشعور بالإحباط.

- محمد عبد المنعم: 1 فبراير 1999

- محمد الشناوي: 18 ديسمبر 1988