إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

أثار روبرت ف. كينيدي الابن جدلاً صحياً بعد وصفه النظام الغذائي لـ دونالد ترامب، الذي يعتمد بشكل كبير على الوجبات السريعة، بأنه "غير متوازن"، قائلاً إنه لا يعرف كيف لا يزال الرئيس على قيد الحياة. وعلى الرغم من تناوله وجبات ماكدونالدز ومشروب دايت كوك بانتظام، تُظهر التقارير الطبية لترامب صحة قلبية وعائية ممتازة، ونتائج تحاليل مخبرية قوية، ومستويات طاقة عالية، وفقاً لأطباء البيت الأبيض.



كشف وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور أن عادات دونالد ترامب الغذائية "سيئة وغير متوازنة"، وتتألف بشكل رئيسي من وجبات ماكدونالدز ومشروب دايت كوك. ومع ذلك، ورغم تناوله الوجبات السريعة، لا يزال الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا يتمتع بنشاط كبير وصحة ممتازة. وقال كينيدي في بودكاست كاتي ميلر : “الأمر المثير للاهتمام بشأن الرئيس هو أنه يتناول طعامًا سيئًا للغاية، وهو ماكدونالدز، بالإضافة إلى الحلوى ومشروب دايت كوك”، وفقا لما نشره موقع timesnownews.

"إنه يشرب دايت كولا طوال الوقت. إذا سافرت معه، ستتولد لديك فكرة أنه يملأ نفسه بالسموم طوال اليوم."

كما مازح كينيدي بشأن ترامب، قائلاً إنه يتساءل كيف لا يزال الرئيس على قيد الحياة رغم تناوله كل هذا الطعام غير الصحي. وقال: "لا أعرف كيف هو على قيد الحياة، لكنه كذلك. ولا تعرفون كيف يستطيع المشي، فضلاً عن كونه أكثر شخص نشيط قابلناه في حياتنا".

على الرغم من إفراطه في تناول الوجبات السريعة، قال كينيدي إن صحة ترامب العامة رائعة. كما أشار إلى تقرير تقييم طبي أظهر أن ترامب يتمتع بأعلى مستوى من هرمون التستوستيرون رآه الأطباء على الإطلاق لشخص تجاوز السبعين من عمره.

البيت الأبيض يقول إن ترامب يتمتع بصحة ممتازة



في ديسمبر، نشر البيت الأبيض تفاصيل فحص الرنين المغناطيسي لترامب والتي أظهرت أنه يتمتع "بصحة ممتازة". ووفقًا لطبيبه، الدكتور شون باربابيلا، فإن جهازه القلبي الوعائي ممتاز، والتصوير البطني طبيعي، و"جميع الأعضاء الرئيسية تبدو سليمة للغاية وتتلقى تروية دموية جيدة".

كشف الرئيس مؤخراً أنه يتناول حوالي 325 ملج من الأسبرين يومياً، وهي جرعة أعلى بكثير مما يوصي به الأطباء عادةً، قائلاً إنها تساعد في الحفاظ على دمه "سيولة جيدة". وعزا الكدمات التي تظهر على يديه إلى هذا النظام، وقال إنه يستخدم المكياج أحياناً لإخفائها.

التاريخ الطبي لترامب



وفقًا لتقاريره الطبية التي أعدتها باربابيلا، فإن التاريخ الطبي لترامب يتضمن "ارتفاع الكوليسترول في الدم الذي يتم التحكم فيه جيدًا، والحساسية الموسمية، وتاريخ الإصابة بفيروس كوفيد-19"، إلى جانب حالات أخرى يتم التحكم فيها مثل الوردية، والتقرن السفعي، والشامات الحميدة، وداء الرتوج، وسلائل القولون الحميدة.

فيما يتعلق بالجراحة، خضع الرئيس لعملية استئصال الزائدة الدودية في سن الحادية عشرة، ثم لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من كلتا العينين. وكانت نتائج تحليل البول ومجموعة واسعة من نتائج التحاليل المخبرية - بما في ذلك تعداد الدم الكامل، ومستوى الجلوكوز، ووظائف الكلى والكبد، وفيتامين ب12، ومستضد البروستات النوعي، وهرمون الغدة الدرقية - جميعها ضمن المعدلات الطبيعية. والجدير بالذكر أن مستوى الكوليسترول الضار (LDL) لديه كان عند المستوى الأمثل 51 ملغم/ديسيلتر، بينما كان مستوى الكوليسترول النافع (HDL) عند المستوى الصحي 77 ملغم/ديسيلتر.