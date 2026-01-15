قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
بالصور

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

رنا عصمت

 يعد الروماتيزم من الأمراض شديدة الانتشار بين جميع الأعمار وتسبب مضاعفات عديدة ويمكن أن تعرقل الفرد عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أفضل الأطعمة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدى التي قد تساعد في تخفيف الأعراض .

اطعمة لمرضى الروماتويدى التي قد تساعد في تخفيف الأعراض

-أحماض أوميجا 3 الدهنية: الموجودة في الأسماك مثل السلمون، والتي أثبتت فعاليتها في بعض الدراسات قصيرة المدى.

-الكركمين: الموجود في الكركم، وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والتي قد تُساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

 أما الأطعمة التي يفضل تجنبها لأنها قد تزيد من التهاب المفاصل الروماتويدي:

-منتجات الألبان.

-السكر.

-اللحوم.

-المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

-الجلوتين.

-الكحول.

-المحليات الصناعية.

-المضافات الغذائية الصناعية.

-جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG).

-الدهون المشبعة والمتحولة.

-الزيوت النباتية غير الصحية.

-الملح الزائد.

المصدر DailyMedicalinfo

المزيد

