أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

يعد الروماتيزم من الأمراض شديدة الانتشار بين جميع الأعمار وتسبب مضاعفات عديدة ويمكن أن تعرقل الفرد عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أفضل الأطعمة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدى التي قد تساعد في تخفيف الأعراض .

اطعمة لمرضى الروماتويدى التي قد تساعد في تخفيف الأعراض

-أحماض أوميجا 3 الدهنية: الموجودة في الأسماك مثل السلمون، والتي أثبتت فعاليتها في بعض الدراسات قصيرة المدى.

-الكركمين: الموجود في الكركم، وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والتي قد تُساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

أما الأطعمة التي يفضل تجنبها لأنها قد تزيد من التهاب المفاصل الروماتويدي:

-منتجات الألبان.

-السكر.

-اللحوم.

-المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض.

-الجلوتين.

-الكحول.

-المحليات الصناعية.

-المضافات الغذائية الصناعية.

-جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG).

-الدهون المشبعة والمتحولة.

-الزيوت النباتية غير الصحية.

-الملح الزائد.

المصدر DailyMedicalinfo