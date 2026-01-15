يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

يحتوي القلقاس على كمية جيدة من الألياف المفيدة لعملية الهضم حيث يمنحك هذا الشعور بالامتلاء لفترة أطول حتى بعد تناول وجبة صغيرة. وبالتالي، قد يكون من المفيد تناول جذور القلقاس لفقدان الوزن والحفاظ على وزنك، لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية.

ووفقا لموقع بولد سكاي نقدم لك في هذا التقرير فوائد القلقاس الصحية:

فوائد القلقاس..



1-يمنع السرطان

وفقًا للتجارب الحديثة ، يساعد تناول القلقاس في تثبيط تجديد أنواع معينة من الخلايا السرطانية، وذلك لأن القلقاس يحتوي على مركبات نباتية تُعرف باسم البوليفينول ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

يعتبر الكيرسيتين ، وهو مركب موجود في جذور القلقاس ، وكذلك التفاح والبصل والشاي ، من الموانع الكيميائية المعروفة، هذا يعني أنه يمكن أن يكون عائقًا أمام تطور الأورام.

إلى جانب هذه المركبات ، يحتوي على كميات عالية من فيتامين A ، وهو عامل حاسم في تثبيط نمو الورم.

2--فقدان الوزن:

يحتوي القلقاس على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية.



3- سهولة الهضم:

4-الشيخوخة:

يعد القلقاس غذاء مغذي للغاية يحتوي على العديد من الفيتامينات - A ، C ، B ، والمعادن مثل النحاس والمنغنيز والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والبيتا كاروتين وكريبتوكسانثين، كل هذه مضادات الأكسدة جيدة مفيدة للحماية من الأمراض وإبطاء عملية الشيخوخة.

5-مفيد للجلد والشعر

الغني بفيتامين E وبعض المعادن اللي تحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.