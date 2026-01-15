قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
ناقد موضة يعلق على فستان كارول سماحة الملفت.. شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

خطفت كارول سماحة الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الموف المزين ببعض التطريزات.

انتعلت كارول سماحة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

تعليق ناقد موضة على فستان كارول سماحة 

علق حكيم شاهين، نقد الموضة اللبناني على فستان كارول سماحة قائلا:" اللوك بالمختصر و المفيد ماذوقي ابداً لا لون لا قصة ولا اي شي بس اللوك كثير حلو على كارول و مع الاستعراض يلي تقدمه على المسرح.
تابع:"التطريز يلي صاير على الفستان فخم وراقي بس ياريت كان اشتغلو التطريز بطريقة كونتور يعمل shape حلو لجسمها ، أما الشوز كنت افضله مفتوح و الشعر ملموم و المكياج ناعم."

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

