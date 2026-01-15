ناقد موضة يعلق على فستان كارول سماحة الملفت.. شاهد

حرصت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

خطفت كارول سماحة الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الموف المزين ببعض التطريزات.

انتعلت كارول سماحة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

تعليق ناقد موضة على فستان كارول سماحة

علق حكيم شاهين، نقد الموضة اللبناني على فستان كارول سماحة قائلا:" اللوك بالمختصر و المفيد ماذوقي ابداً لا لون لا قصة ولا اي شي بس اللوك كثير حلو على كارول و مع الاستعراض يلي تقدمه على المسرح.

تابع:"التطريز يلي صاير على الفستان فخم وراقي بس ياريت كان اشتغلو التطريز بطريقة كونتور يعمل shape حلو لجسمها ، أما الشوز كنت افضله مفتوح و الشعر ملموم و المكياج ناعم."