الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
آية التيجي

حذّر علماء من أن استمرار ضبابية الدماغ، والصداع، والتغيرات في الشم والتذوق بعد الإصابة بكوفيد-19 قد تكون مؤشرات مبكرة على زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر في مراحل لاحقة من العمر.

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

وكشفت دراسة أمريكية حديثة، أن مرضى كوفيد طويل الأمد أظهروا ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات بروتين مرتبط بشكل وثيق بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

وحلّل الباحثون عينات دم لأكثر من 225 مريضًا يعانون من كوفيد طويل الأمد، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج ارتفاعًا كبيرًا في مستويات بروتين تاو (Tau) في الدم، تراكم هذا البروتين داخل خلايا المخ يؤدي إلى تعطيل التواصل العصبي.

وكشفت النتائج، أن هذه التكتلات تُعد من الأسباب الرئيسية لفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي في مرض الزهايمر.
وتم تحليل عينات دم المشاركين قبل الإصابة بكوفيد ثم بعد الإصابة بمتوسط 2.2 سنة لحوالي 227 مشاركًا.

وركّز الباحثون على نوع محدد من البروتين يُعرف باسم pTau-181، وهو مؤشر حيوي قوي للإصابة بالزهايمر.

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

نتائج مقلقة

ووجد نتائج الدراسة، أن المشاركين الذين عانوا من أعراض عصبية مثل، ضبابية الدماغ والدوخة والصداع سجلوا زيادة تقارب 60% في مستويات بروتين تاو بعد الإصابة بكوفيد.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين استمرت أعراضهم المعرفية لأكثر من 18 شهرًا أظهروا مستويات أعلى بكثير من مؤشرات تلف الدماغ مقارنة بمن تعافوا أسرع.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج: "قد تنذر بتدهور الوظائف المعرفية مع التقدم في العمر".

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

 آراء الخبراء

وقال الدكتور بنيامين لوفت، أستاذ الأمراض المعدية والمؤلف الرئيسي للدراسة:
“التأثير طويل المدى لكوفيد-19 قد يظهر بعد سنوات من الإصابة، وقد يؤدي إلى أمراض مزمنة، بما في ذلك مشكلات عصبية تشبه تلك المرتبطة بمرض ألزهايمر.”

ومن جانبه، أوضح البروفيسور شون كلاوستون، المشارك في الدراسة، أن: ارتفاع بروتين تاو في الدم يُعد علامة معروفة لتلف الدماغ طويل الأمد.

وأضاف أن كوفيد طويل الأمد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض العصبية بمرور الوقت، لكنه شدد على أن: العلماء لا يزالون غير متأكدين مما إذا كانت هذه الزيادة تتبع نفس المسار البيولوجي لألزهايمر التقليدي.

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

مقارنة مع غير المصابين

وتمت مقارنة النتائج بمجموعة أخرى لم تُصب بكوفيد أو أُصيبت دون أعراض طويلة الأمد.

وهذه المجموعة لم تُظهر أي ارتفاع ملحوظ في بروتين تاو، مما يعزز الارتباط بين كوفيد طويل الأمد والتغيرات العصبية.

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

الخطوة القادمة

ويسعى الباحثون حاليًا إلى استخدام تقنيات التصوير العصبي، والتأكد مما إذا كان ارتفاع بروتين تاو في الدم يقابله تراكم فعلي داخل أنسجة المخ.

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

ما هو كوفيد طويل الأمد؟

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية (NHS) يُطلق المصطلح على الحالات التي تستمر فيها الأعراض لأكثر من 12 أسبوعًا بعد الإصابة.

وتشير بيانات رسمية إلى أن  واحد من كل 10 أشخاص يعتقد أنه يعاني من كوفيد طويل الأمد وأكثر من نصف المصابين استمرت أعراضهم لعامين أو أكثر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

أرقام مقلقة عن ألزهايمر

ويُصاب حوالي 982 ألف شخص بمرض الزهايمر في المملكة المتحدة حاليًا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.4 مليون شخص بحلول عام 2040

وتبدأ الأعراض الزهايمر المبكرة عادة بـ ضعف الذاكرة، وصعوبة التفكير، واضطرابات اللغة، وتزداد سوءًا مع الوقت.

كوفيد طويل الأمد ضبابية الدماغ مرض ألزهايمر أعراض كوفيد بروتين تاو الخرف التدهور المعرفي مضاعفات كورونا الصحة العصبية

