هيدي كرم تستعرض أناقتها بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة هيدي كرم في أحدث جلسة تصوير

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأبيض ونسقت معه حزام عريض حول الخصر.

انتعلت هيدي كرم بوت متوسط الطول ذا كعب عالي باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.