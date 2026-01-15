إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

نشرت الفنانة إنجى المقدم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت إنجى المقدم، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و كشف عن خصرها المنحوت وقوامها الممشوق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إنجى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقالت إنجي المقدم، فى تصريحات تلفزيونية: “كامل العدد كان كوميديا، ولكني كنت مرعوبة لأن الكوميدي مش سهل، وأنا كنت عايزة أعمل الشخصية صح أوي”.

أما عن مسلسل “سيد الناس”، فقالت إنجي المقدم: “مسلسل سيد الناس كانت ظروفة صعبة أوي في التصوير ودخلنا متأخر شوية والشخصية كانت تقيلة أوي والمشاهد كان فيها كلام كتير ولازم يتقال بالحرف، ومن المشاهد اللي كانت صعبة مشهد الذبح كان صعب أوي ومشهد السحل اتعاد مرتين”.



