مرأة ومنوعات

مع برودة الطقس.. ازدياد حالات الالتهاب الشعبي بين الأطفال طرق التعرف عليها

ريهام قدري

الالتهاب الشعبي عند الأطفال هو التهاب يصيب الشعب الهوائية، وغالبًا يحدث بعد نزلات البرد أو العدوى الفيروسية.

 ويعد من الأمراض الشائعة خاصة في فصل الشتاء.


ما هو الالتهاب الشعبي؟


هو التهاب في الممرات الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين، مما يؤدي إلى زيادة إفراز المخاط وصعوبة التنفس أحيانًا.


أعراض الالتهاب الشعبي عند الأطفال


تختلف شدة الأعراض من طفل لآخر، وأهمها:
كحة مستمرة (قد تكون جافة أو مصحوبة ببلغم)
صوت صفير أو خشخشة في الصدر
ضيق أو صعوبة في التنفس
ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا
إرهاق وخمول
رشح أو احتقان بالأنف
فقدان الشهية خاصة عند الرضع
قيء بعد نوبات الكحة في بعض الحالات
أسباب الالتهاب الشعبي
عدوى فيروسية (وهي السبب الأكثر شيوعًا)
عدوى بكتيرية (أقل شيوعًا)
التعرض لدخان السجائر
الهواء البارد أو الملوث
الحساسية أو الربو


متى يكون الالتهاب الشعبي خطيرًا؟


يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت:
صعوبة شديدة في التنفس أو ازرقاق الشفاه
ارتفاع الحرارة لأكثر من 3 أيام
كحة شديدة لا تتحسن
خمول شديد أو رفض الأكل والشرب
صوت صفير قوي ومستمر في الصدر
الوقاية والنصائح
إبعاد الطفل عن التدخين تمامًا
تهوية المنزل جيدًا
الإكثار من السوائل الدافئة
الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم إعطاء مضادات حيوية دون وصفة.

