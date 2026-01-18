تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

بعد وفاة 5 أطفال بسبب تسرب الغاز، تتجدد التحذيرات من سلوكيات يومية شائعة قد تحوّل المنزل إلى مكان خطر دون أن نشعر، خاصة أن الغاز يُعرف بـ «القاتل الصامت» لكونه قد يتسرب دون رائحة واضحة في بعض الأحيان.



سلوكيات شائعة تؤدي لتسرب الغاز دون أن نشعر



ترك البوتاجاز مشتعلًا دون انتباه

نسيان شعلة الغاز مفتوحة، أو انطفاؤها بسبب فوران الطعام، يؤدي إلى تسرب مستمر داخل المطبخ.

استخدام خرطوم غاز تالف أو قديم

تشقق أو تهتك خرطوم الغاز من أكثر الأسباب شيوعًا للتسرب، خاصة مع مرور الوقت والتعرض للحرارة.

إغلاق النوافذ وغياب التهوية

الاعتماد على مطبخ أو حمام مغلق دون تهوية يسمح بتراكم الغاز حتى يصل لمستويات خطيرة.

تشغيل سخان الغاز داخل الحمام

استخدام السخان في مكان مغلق أو غير مجهز بمدخنة سليمة قد يؤدي إلى تسرب غازات قاتلة دون أي إنذار.



العبث في وصلات الغاز دون فني مختص

محاولات التصليح المنزلية أو تركيب الأجهزة بشكل عشوائي قد تتسبب في تسرب غير ملحوظ.

تشغيل أكثر من جهاز غاز في وقت واحد

الضغط الزائد على الشبكة المنزلية قد يؤدي إلى ضعف الاشتعال أو انطفاء اللهب وتسرب الغاز.

النوم وترك الأجهزة تعمل

تشغيل السخان أو البوتاجاز أثناء النوم يزيد خطر الاختناق خاصة مع انعدام المراقبة.



تجاهل رائحة الغاز البسيطة

الاعتياد على رائحة خفيفة أو الاعتقاد بأنها غير خطيرة قد يكون خطأ قاتلًا.

سوء تخزين أنبوبة البوتاجاز

وضع الأنبوبة في مكان ضيق أو قريب من مصادر حرارة يزيد احتمالات التسرب والانفجار.

عدم إجراء صيانة دورية

إهمال الفحص الدوري للأجهزة والوصلات يجعل الأعطال الصغيرة تتحول لكوارث مفاجئة.