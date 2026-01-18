قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات لاتتوقعيها لقشر اليوسفي

قشر اليوسفي
قشر اليوسفي
ريهام قدري

في موسم الشتاء، يكثر تناول اليوسفي كفاكهة محببة وغنية بفيتامين C، لكن كثيرين يجهلون أن قشر اليوسفي لا يقل فائدة عن الثمرة نفسها، إذ يحتوي على زيوت طبيعية ومركبات مفيدة يمكن استغلالها بطرق متعددة داخل المنزل بدلًا من التخلص منها.

استخدامات قشر اليوسفي لاتتوقعها:

 

1- تعطير المنزل طبيعيًا

جففي القشر واغليه في ماء مع عود قرفة أو قرنفل، هتحصلي على معطر جو طبيعي برائحة منعشة.

 2- منظف طبيعي للأسطح

انقعي قشر اليوسفي في خل أبيض لمدة أسبوعين، ثم صفيه واستخدميه كمنظف قوي وفعال للمطبخ والحمام.

 3- طارد للحشرات

رائحة قشر اليوسفي تزعج الناموس والنمل، ضعيه مجففًا في الزوايا أو افركي به الشبابيك.

 4- سماد للنباتات

القشر غني بالعناصر المفيدة، قطعيه قطع صغيرة واطحنيه بعد التجفيف وأضيفيه للتربة.

 5- شاي قشر اليوسفي

بعد التجفيف، اغلي القشر واشربيه للمساعدة على الهضم وتقليل الانتفاخ (باعتدال).

 6- تفتيح طبيعي للبشرة

اطحني القشر المجفف واخلطيه مع زبادي أو عسل لعمل ماسك يساعد على نضارة البشرة.

 7- إزالة الروائح الكريهة

ضعي قشر يوسفي مجفف في الحذاء أو الثلاجة لامتصاص الروائح غير المرغوبة.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

