لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات لاتتوقعيها لقشر اليوسفي

في موسم الشتاء، يكثر تناول اليوسفي كفاكهة محببة وغنية بفيتامين C، لكن كثيرين يجهلون أن قشر اليوسفي لا يقل فائدة عن الثمرة نفسها، إذ يحتوي على زيوت طبيعية ومركبات مفيدة يمكن استغلالها بطرق متعددة داخل المنزل بدلًا من التخلص منها.

استخدامات قشر اليوسفي لاتتوقعها:

1- تعطير المنزل طبيعيًا

جففي القشر واغليه في ماء مع عود قرفة أو قرنفل، هتحصلي على معطر جو طبيعي برائحة منعشة.

2- منظف طبيعي للأسطح

انقعي قشر اليوسفي في خل أبيض لمدة أسبوعين، ثم صفيه واستخدميه كمنظف قوي وفعال للمطبخ والحمام.

3- طارد للحشرات

رائحة قشر اليوسفي تزعج الناموس والنمل، ضعيه مجففًا في الزوايا أو افركي به الشبابيك.

4- سماد للنباتات

القشر غني بالعناصر المفيدة، قطعيه قطع صغيرة واطحنيه بعد التجفيف وأضيفيه للتربة.

5- شاي قشر اليوسفي

بعد التجفيف، اغلي القشر واشربيه للمساعدة على الهضم وتقليل الانتفاخ (باعتدال).

6- تفتيح طبيعي للبشرة

اطحني القشر المجفف واخلطيه مع زبادي أو عسل لعمل ماسك يساعد على نضارة البشرة.

7- إزالة الروائح الكريهة

ضعي قشر يوسفي مجفف في الحذاء أو الثلاجة لامتصاص الروائح غير المرغوبة.