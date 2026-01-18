مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

سيطر اللون الأحمر بقوة على السجادة الخضراء في حفل Joy Awards.

وتألقت عدد من نجمات الفن بإطلالات نارية جمعت بين الجرأة والفخامة، ليؤكدن أن الأحمر هو لون الثقة والحضور الطاغي.

وتصدرت المشهد النجمة آية سماحة بإطلالة أنيقة عكست ذوقًا عصريًا لافتًا، فيما خطفت ملك أحمد زاهر الأنظار بفستان أحمر شبابي أنثوي أبرز جمالها وحضورها القوي.



كما تألقت النجمة دنيا سمير غانم بإطلالة راقية حملت توقيعها الخاص، جمعت بين البساطة والفخامة، بينما اختارت أمينة خليل فستانًا أحمر أنيقًا جاء متناغمًا مع شخصيتها الهادئة وحضورها اللافت.



ومن بين الإطلالات التي أثارت تفاعل الجمهور، جاءت إطلالة نسرين طافش الجريئة بفستان أحمر لافت، عكس أنوثة قوية وثقة واضحة، إلى جانب النجمة منة شلبي التي تألقت بإطلالة أنيقة حملت مزيجًا من الرقي والتميز.



وإطلالات النجمات باللون الأحمر في Joy Awards أكدت أن هذا اللون لا يزال الخيار الأول للظهور القوي على السجادة الحمراء، وأنه قادر دائمًا على خطف الأضواء وإشعال المنافسة في كبرى الفعاليات الفنية.

اليكم الصور