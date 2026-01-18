قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

حرصت الفنانة فيفي عبده على توجيه التحية لقراء موقع «صدى البلد»، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الترفيه Joy Awards من العاصمة السعودية الرياض، مشيدة بمصداقية الموقع المصري في تغطية مختلف الفعاليات الفنية.

وقالت في تصريحات خاصة: «سعيدة بالتواجد في الرياض للمشاركة في هذا الحدث الفني الضخم، رغم انشغالي بالتحضير لعمل فني أعتبره مفاجأة، سيظهر خلال موسم رمضان المقبل».

ويُعد الحفل أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، حيث شهد تكريم عدد كبير من النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، من خلال جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، وهي: «الزرفة»، و«سيكو سيكو»، و«عرس النار»، و«هوبال». كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، بما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت، من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب في فئات الأغنية المفضلة، وأفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة على الساحة الغنائية.

