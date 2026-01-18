فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

حرصت الفنانة فيفي عبده على توجيه التحية لقراء موقع «صدى البلد»، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الترفيه Joy Awards من العاصمة السعودية الرياض، مشيدة بمصداقية الموقع المصري في تغطية مختلف الفعاليات الفنية.

وقالت في تصريحات خاصة: «سعيدة بالتواجد في الرياض للمشاركة في هذا الحدث الفني الضخم، رغم انشغالي بالتحضير لعمل فني أعتبره مفاجأة، سيظهر خلال موسم رمضان المقبل».

ويُعد الحفل أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، حيث شهد تكريم عدد كبير من النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، من خلال جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، وهي: «الزرفة»، و«سيكو سيكو»، و«عرس النار»، و«هوبال». كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، بما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت، من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب في فئات الأغنية المفضلة، وأفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة على الساحة الغنائية.