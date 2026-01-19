حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من سيناء ومدن القناة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( السلوم - مطروح - مناطق من الصحراء الغربية ) على فترات متقطعة.

برد شديد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شرقية: جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

كسح مياه الأمطار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 08

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 09

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 16 12

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 19 09

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 10

نخل 16 05

كاترين 13 01

الطور 20 11

طابا 16 08

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 16 10

سيوة 19 07

رأس غارب 20 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 24 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 20 06

أسيوط 19 06

سوهاج 21 07

قنا 25 06

الأقصر 24 08

أسوان 25 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 25 11

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 20

المدينة المنورة 27 13

الرياض 21 09

المنامة 21 15

أبوظبي 27 18

الدوحة 24 15

الكويت 20 06

دمشق 09 03-

بيروت 15 07

عمان 09 01

القدس 09 03

غزة 16 10

بغداد 12 05

مسقط 26 20

صنعاء 24 08

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 12

تونس 14 09

الجزائر 13 10

الرباط 15 08

نواكشوط 25 13

أمطار وأجواء شتوية على شاطئ بورسعيد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 03 08-

إسطنبول 07 01

إسلام آباد 18 06

نيودلهي 23 10

جاكرتا 30 23

بكين 04- 11-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 10 02

أثينا 10 06

روما 04 05

باريس 12 06

مدريد 10 02

برلين 03 05-

لندن 11 06

مونتريال 06- 15-

موسكو 04- 07-

نيويورك 01 09-

واشنطن 04 08-

أديس أبابا 24 10

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

عمرو المصري

وفاة والد الشاعر الغنائي عمرو المصري.. تعرف على موعد العزاء

محمود سعد

محمود سعد يعبر عن شوقه لفنانين رحلوا وتركوا إبداعًا

مدين

مدين يشيد بـ Joy Awards: مهرجان عالمي على أرض عربية

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

