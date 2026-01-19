قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تحذيرات الأرصاد.. اعرف حالة الطقس اليوم الإثنين 19 يناير 2026

حالة الطقس اليوم الاثنين 19 يناير 2026.. وتحذيرات هيئة الأرصاد
حالة الطقس اليوم الاثنين 19 يناير 2026.. وتحذيرات هيئة الأرصاد
ولاء خنيزي

تمثل البيانات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أداة مهمة تساعد الأفراد على تنظيم أنشطتهم اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع التقلبات الشتوية التي تتطلب وعيًا كاملًا بطبيعة الطقس ، خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل.

تحذير رسمي من الشبورة المائية الكثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المقبلة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الشبورة تبدأ في الظهور من بعد منتصف الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الصباح الأولى.

تفاصيل الشبورة اليوم الاثنين

تشير التوقعات إلى أن اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 ، يشهد فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، وذلك على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة درجة حرارة صغرى تبلغ 10 درجات وعظمى تصل إلى 19 درجة، بينما تسجل العاصمة الإدارية صغرى 08 وعظمى 19، وفي مدينة 6 أكتوبر تصل الصغرى إلى 09 والعظمى 19، أما بنها فتسجل صغرى 10 وعظمى 18.

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

تشهد مدن الوجه البحري والدلتا طقسًا مائلًا للبرودة صباحًا، حيث تسجل دمنهور صغرى 10 وعظمى 18، وادي النطرون صغرى 09 وعظمى 19، كفر الشيخ صغرى 10 وعظمى 19، المنصورة صغرى 10 وعظمى 19، الزقازيق صغرى 10 وعظمى 19، شبين الكوم صغرى 09 وعظمى 18، و طنطا صغرى 09 وعظمى 18.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

تسجل دمياط درجة حرارة صغرى 12 وعظمى 18، بينما تسجل بورسعيد صغرى 12 وعظمى 19، وفي الإسكندرية تصل الصغرى إلى 11 والعظمى 19، أما العلمين فتسجل صغرى 10 وعظمى 19، ومطروح صغرى 10 وعظمى 17، والسلوم صغرى 09 وعظمى 17، بينما تنخفض الصغرى في سيوة إلى 05 درجات مع عظمى 19.

حالة الطقس في مدن القناة وشمال سيناء

تشهد الإسماعيلية درجة حرارة صغرى 09 وعظمى 20، وتسجل السويس صغرى 10 وعظمى 19، بينما تسجل العريش صغرى 10 وعظمى 18، ورفح صغرى 09 وعظمى 17.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تسجل رأس سدر صغرى 10 وعظمى 19، ونخل صغرى 05 وعظمى 17، بينما تنخفض الحرارة في سانت كاترين لتسجل صغرى 01 وعظمى 13، وفي الطور تصل الصغرى إلى 10 والعظمى 21، أما طابا فتسجل صغرى 08 وعظمى 18، وشرم الشيخ صغرى 14 وعظمى 23.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تشهد الغردقة صغرى 13 وعظمى 22، بينما تسجل مرسى علم صغرى 14 وعظمى 24، وشلاتين صغرى 16 وعظمى 26، وحلايب صغرى 16 وعظمى 24، وأبو رماد صغرى 15 وعظمى 25، ورأس حدربة صغرى 16 وعظمى 24.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تسجل الفيوم صغرى 07 وعظمى 20، وبني سويف صغرى 07 وعظمى 20، بينما تسجل المنيا صغرى 06 وعظمى 20.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تشهد أسيوط صغرى 06 وعظمى 20، وسوهاج صغرى 08 وعظمى 21، وقنا صغرى 09 وعظمى 22، بينما تسجل الأقصر صغرى 09 وعظمى 23، وأسوان صغرى 10 وعظمى 23، والوادي الجديد صغرى 09 وعظمى 22، وأبو سمبل صغرى 10 وعظمى 23.

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: غلق 36 منشأة بدون ترخيص ورفع 154 حالة إشغال في القاهرة الكبرى

الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد

أيمن عبد المجيد يعلن تجميد لجنة الرواد بنقابة الصحفيين

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد