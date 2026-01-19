بعد تحذيرات الأرصاد.. اعرف حالة الطقس اليوم الإثنين 19 يناير 2026

تمثل البيانات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أداة مهمة تساعد الأفراد على تنظيم أنشطتهم اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع التقلبات الشتوية التي تتطلب وعيًا كاملًا بطبيعة الطقس ، خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل.

تحذير رسمي من الشبورة المائية الكثيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المقبلة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الشبورة تبدأ في الظهور من بعد منتصف الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الصباح الأولى.

تفاصيل الشبورة اليوم الاثنين

تشير التوقعات إلى أن اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 ، يشهد فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، وذلك على مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة درجة حرارة صغرى تبلغ 10 درجات وعظمى تصل إلى 19 درجة، بينما تسجل العاصمة الإدارية صغرى 08 وعظمى 19، وفي مدينة 6 أكتوبر تصل الصغرى إلى 09 والعظمى 19، أما بنها فتسجل صغرى 10 وعظمى 18.

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

تشهد مدن الوجه البحري والدلتا طقسًا مائلًا للبرودة صباحًا، حيث تسجل دمنهور صغرى 10 وعظمى 18، وادي النطرون صغرى 09 وعظمى 19، كفر الشيخ صغرى 10 وعظمى 19، المنصورة صغرى 10 وعظمى 19، الزقازيق صغرى 10 وعظمى 19، شبين الكوم صغرى 09 وعظمى 18، و طنطا صغرى 09 وعظمى 18.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

تسجل دمياط درجة حرارة صغرى 12 وعظمى 18، بينما تسجل بورسعيد صغرى 12 وعظمى 19، وفي الإسكندرية تصل الصغرى إلى 11 والعظمى 19، أما العلمين فتسجل صغرى 10 وعظمى 19، ومطروح صغرى 10 وعظمى 17، والسلوم صغرى 09 وعظمى 17، بينما تنخفض الصغرى في سيوة إلى 05 درجات مع عظمى 19.

حالة الطقس في مدن القناة وشمال سيناء

تشهد الإسماعيلية درجة حرارة صغرى 09 وعظمى 20، وتسجل السويس صغرى 10 وعظمى 19، بينما تسجل العريش صغرى 10 وعظمى 18، ورفح صغرى 09 وعظمى 17.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تسجل رأس سدر صغرى 10 وعظمى 19، ونخل صغرى 05 وعظمى 17، بينما تنخفض الحرارة في سانت كاترين لتسجل صغرى 01 وعظمى 13، وفي الطور تصل الصغرى إلى 10 والعظمى 21، أما طابا فتسجل صغرى 08 وعظمى 18، وشرم الشيخ صغرى 14 وعظمى 23.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تشهد الغردقة صغرى 13 وعظمى 22، بينما تسجل مرسى علم صغرى 14 وعظمى 24، وشلاتين صغرى 16 وعظمى 26، وحلايب صغرى 16 وعظمى 24، وأبو رماد صغرى 15 وعظمى 25، ورأس حدربة صغرى 16 وعظمى 24.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تسجل الفيوم صغرى 07 وعظمى 20، وبني سويف صغرى 07 وعظمى 20، بينما تسجل المنيا صغرى 06 وعظمى 20.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تشهد أسيوط صغرى 06 وعظمى 20، وسوهاج صغرى 08 وعظمى 21، وقنا صغرى 09 وعظمى 22، بينما تسجل الأقصر صغرى 09 وعظمى 23، وأسوان صغرى 10 وعظمى 23، والوادي الجديد صغرى 09 وعظمى 22، وأبو سمبل صغرى 10 وعظمى 23.