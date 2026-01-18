الطقس في 5 أيام.. إحذر درجات الحرارة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من الثلاثاء إلى السبت متوقعة أن يكون شديد البرودة ليلاً.

شبورة مائية من 2 إلى 10 صباحاً

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سيسودها شبورة مائية من 2 إلى 10 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

الطقس في 5 أيام



نشاط رياح

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح يوم الثلاثاء 20 يناير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأفادت بأنه اعتباراً من الأربعاء 21 يناير سيشهد الطقس ارتفاعا طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 19 إلى 21، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 21 إلى 22، وجنوب البلاد من 22 إلى 27 درجة.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا نسبيا في معظم مناطق البلاد خلال هذه الفترة.

وأوضح القياتي، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح حول 20 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 25 درجة مئوية، لكن مع حلول ساعات الليل، من المتوقع حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، مما يوضح التفاوت الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.