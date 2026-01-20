قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيء
تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
محافظات

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الثلاثاء 20-1-2026

محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 20-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 23 درجة، والصغرى 9 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 23 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 23درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ23درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س. 

