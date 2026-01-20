شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم

حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الشتوية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، مؤكدًا أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد

وقال محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الطقس يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، بينما تعود البرودة الشديدة ليلًا على أغلب المحافظات.

شبورة مائية كثيفة وتحذير للسائقين

وأوضح القياتي أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم هي تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، مؤكدًا أنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

كما لفت إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأضاف القياتي أن بعض السحب المنخفضة تظهر على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الأرصاد توضح درجات الحرارة المتوقعة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 18 وصغرى 10 درجات، فيما تسجل الإسكندرية 18 للعظمى و12 للصغرى، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا على محافظات الصعيد، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نهارًا خاصة في جنوب الصعيد.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

واختتم محمود القياتي تصريحاته مؤكدًا ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خصوصًا مع استمرار الشبورة المائية خلال الأيام الحالية.