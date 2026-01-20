قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
أخبار البلد

استعدوا لـ72 ساعة صعبة.. أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ نشهد حالة من استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

رياح مثيرة للرمال 

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة السلوم ومطروح ومناطق من الصحراء الغربية.
 

حالة من عدم الاستقرار الجوي 

ومن جانبه ، حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، من تعرض البلاد لحالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارًا، ونشاط واضح للرياح، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وذلك وفقًا لبيانات المتابعة المناخية.

ظواهر مناخية مؤثرة

وأوضح «فهيم» خلال تصريحات له ، أن الحالة الجوية تصاحبها عدد من الظواهر المؤثرة، أبرزها تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق الدلتا والوجه البحري طوال فترة التقلبات، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل الحالة يومًا بيوم، أشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن يوم الثلاثاء 20 يناير يشهد تراجعًا في درجات الحرارة نهارًا، لتسجل نحو 17 درجة مئوية على الوجه البحري، بينما تصل إلى 24 درجة مئوية بجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على السلوم ومطروح والصحراء الغربية، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضاف أن الأربعاء 21 يناير يشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة على مناطق الصعيد، لتتراوح ما بين 27 و28 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى، وتكون قوية ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق السلوم ومطروح والصحراء الغربية.

حالة الطقس الخميس

وأشار إلى أن الخميس 22 يناير يشهد مواصلة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة نهارًا على الصعيد لتصل إلى ما بين 28 و29 درجة مئوية، مع نشاط للرياح في صورة هبات على أغلب أنحاء الجمهورية. واعتبارًا من فجر الخميس، تتعرض مناطق غرب البلاد لأمطار غزيرة ورعدية على فترات، تشمل الساحل الشمالي الغربي، ومطروح، والعلمين، والضبعة، والإسكندرية، وبرج العرب، والمغرة، وغرب النوبارية، ومحافظة البحيرة، وغرب الدلتا، على أن تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى وضواحيها، وباقي مناطق الدلتا وبني سويف خلال ساعات الليل.

نصائح زراعية عاجلة 

وفيما يخص القطاع الزراعي، شدد الدكتور محمد علي فهيم على ضرورة التوقف الكامل عن الري والرش لمعظم المحاصيل في مناطق الدلتا والوجه البحري طوال فترة الحالة الجوية، مع تجنب تنفيذ أي معاملات أرضية قد تؤدي إلى زيادة تشبع التربة بالمياه.

وأكد أنه عقب انتهاء الموجة، يجب الاستعداد السريع لتنفيذ عدد من التدخلات الزراعية المهمة، تشمل تصحيح اختلالات الامتصاص، والوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع الرطوبة، وإعادة التوازن للتغذية النباتية.

