تحولت لباركينج سيارات والشوارع انفتحت.. رئيس مدينة بورفؤاد: لا عودة للأسواق العشوائية |شاهد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، انتشار وتواجد مكثف لأجهزة المدينة بمحيط مسجد الشعراوي وشارع عمر بن عبد العزيز عقب الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

رئيس مدينة بورفؤاد : تواجد مكثف للأجهزة التنفيذية بمحيط مسجد الشعراوي وشارع عمر بن عبد العزيز

وفي سياق متصل، دعا الدكتور إسلام بهنساوي أهالي المنطقة بإستخدام الساحة المواجهة لمسجد الشعراوي لإنتظار السيارات الخاصة بهم كما هو مخطط لها خلال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها منطقة الحزب الوطني خلال الفترة الماضية.

و التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،عدد من المواطنين بمساكن الحزب الوطني، وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص رئيس مدينة بورفؤاد على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وتبادل رئيس مدينة بورفؤاد مع المواطنين الحديث مستمعاً لمطالبهم وشكاواهم، مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المدينة، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المدينة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى حرصه على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، وبحث الدكتور إسلام بهنساوي، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء الجولة، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لأجهزة المدينة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.