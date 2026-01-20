قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
محافظات

تحولت لباركينج سيارات والشوارع انفتحت.. رئيس مدينة بورفؤاد: لا عودة للأسواق العشوائية |شاهد

رئيس مدينة بورفؤاد : تواجد مكثف للأجهزة التنفيذية بمحيط مسجد الشعراوي وشارع عمر بن عبد العزيز
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، انتشار وتواجد مكثف لأجهزة المدينة بمحيط مسجد الشعراوي وشارع عمر بن عبد العزيز عقب الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

رئيس مدينة بورفؤاد : تواجد مكثف للأجهزة التنفيذية بمحيط مسجد الشعراوي وشارع عمر بن عبد العزيز

وفي سياق متصل، دعا الدكتور إسلام بهنساوي أهالي المنطقة بإستخدام الساحة المواجهة لمسجد الشعراوي  لإنتظار السيارات الخاصة بهم كما هو مخطط لها خلال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها منطقة الحزب الوطني خلال الفترة الماضية.

و التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،عدد من المواطنين بمساكن الحزب الوطني، وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص رئيس مدينة بورفؤاد على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وتبادل رئيس مدينة بورفؤاد مع المواطنين الحديث مستمعاً لمطالبهم وشكاواهم، مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المدينة، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المدينة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى حرصه على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، وبحث الدكتور إسلام بهنساوي، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء الجولة، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لأجهزة المدينة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد الشعراوى العبور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

