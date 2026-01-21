مراسل «صدى البلد»: العالم على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة بسبب خلافات أمريكا وأوروبا |فيديو

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» من بروكسل، تفاصيل الأزمة الكبيرة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول جرينلاند، والرسوم الجمركية المحتملة التي قد تصل إلى 200% على الواردات الفرنسية، مؤكدًا أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى انعكاسات اقتصادية كبيرة على جميع دول العالم، بما فيها مصر، في حال استمرار الأزمة.

وقال، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الخلاف الحالي ليس مجرد نزاع سياسي عادي، بل هو معركة بين القوى الاقتصادية والعسكرية الكبرى في العالم، تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجرينلاند من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأزمة سيؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية، ويؤدي إلى أزمات اقتصادية واسعة النطاق.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو متأثرًا بعدم حصوله على جائزة نوبل، ويعتقد أنه يجب معاقبة أوروبا بالكامل على هذا الأمر، مؤكدًا أن تصريحات ترامب جاءت مباشرة وليست مجرد توقعات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أن فرض رسوم جمركية مرتفعة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الداخلي لوارداته.

وأشار إلى الدول الأوروبية المهددة بالعقوبات الأمريكية، والتي تشمل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والدنمارك، موضحًا أن هذه الدول أرسلت بالفعل جنودًا إلى جرينلاند كإجراء تضامني، لكنها تظل معرضة لأضرار اقتصادية جسيمة في حال تطبيق هذه الرسوم الجمركية.