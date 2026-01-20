قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون باردا ليلا على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهاراً بارد ليلا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى. 

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح، وقد تمتد بنسبة ضعيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

المحافظات الساحلية: الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية.

محافظات الدلتا والقناة: الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية.

القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، القليوبية.

شمال الصعيد وسيناء: الفيوم، بني سويف، وسيناء.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح فرصا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 21 14

بنها 21 14

دمنهور 21 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 14

بلطيم 21 14

المنصورة 22 14

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 16

السويس 22 15

العريش 20 12

رفح 21 11

رأس سدر 21 17

نخل 21 09

كاترين 18 03

الطور 22 15

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 20

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 26 18

أبرق 24 17

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 12

بني سويف 23 11

المنيا 24 11

أسيوط 25 12

سوهاج 26 12

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادى الجديد 28 14

أبوسمبل 29 15

