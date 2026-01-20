قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
عبد الرحمن سرحان

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسميًا، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لـ أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار خلال ساعات.

ويأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بينما تم إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال هاتف محمول واحد بصحبة الراكب دون رسوم جمركية.

من جانبها، علّقت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على القرار، مؤكدة دعمها لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، لكنها شددت على أن هذه الحماية يجب أن تكون لفترات محددة وليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وقالت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن القرار السابق لم يكن به مشكلات، لأنه استهدف منع التهرب الجمركي والتصدي للتجار، وليس الأفراد أو الاستخدام الشخصي، مشيرة إلى أن المسؤولين أكدوا في وقت سابق أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة كان مع استثناء الهواتف الشخصية.

وطالبت وكيل لجنة الاتصالات بعودة الإعفاء الشخصي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مؤكدة أن المواطن العادي لا يجب أن يتحمل أعباء إضافية لا ترتبط بالتجارة أو إعادة البيع.

وفيما يتعلق بالتحرك البرلماني، كشفت النائبة مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تبحث الأمر حاليًا، تمهيدًا لاتخاذ خطوة برلمانية بشأنه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلية، مع توافر الأجهزة المصنعة محليًا بجودة ومواصفات عالمية وأسعار تنافسية.

جمارك المحمول جمارك الهواتف إلغاء جمارك المحمول مجلس النواب تنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد