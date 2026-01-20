قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إلغاء الإعفاء أم مد 90 يوما؟| ضوابط دخول أجهزة المحمول طبقا للقرار الجديد.. تقسيط ومهلة لسداد الرسوم

خاص صدى البلد

في قرار مفاجئ، أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلغاء فترة الإعفاء على أجهزة المحمول الواردة من الخارج بداية من ظهر غد.

وبين انتهاء فترة الإعفاء واستمرار الإعفاء 90 يوما، ثارت حالة من الجدل والتخبط بين المصريين حول الضوابط المنظمة للقرار، إلا أن القرار كان واضحا في تطبيقه.

إلغاء الإعفاء من الرسوم أم مد الفترة 90 يوما

فحسب ما أعلنت مصلحة الجمارك وجهاز الاتصالات، فإنه تقرر انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج اعتبارًا من الساعة 12 ظهر غد الأربعاء، بينما تقرر استمرار إعفاء الأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

جاء ذلك، فى إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بدءًا من يناير 2025، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركى لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

15 شركة عالمية في مصر بطاقة 20 مليون تليفون و10 آلاف فرصة عمل

وأكدت المصلحة والجهاز، أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل فى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. 

كما شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية. 

وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية. 

ويعكس هذا الحراك، الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصرى، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.

مهلة 90 يوما لسداد الرسوم وإتاحة التقسيط

وتيسيراً على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفونى"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما أحاطت مصلحة الجمارك القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.

المحمول ضرائب المحمول رسوم التليفون الجمارك جهاز تنظيم الاتصالات

