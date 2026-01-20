قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

منذ اللحظة الأولى التى يبدا فيها الإنسان فى فهم العالم من حوله وهو يسمع كلمة الأفضل تتكرر فى كل مكان فى البيت والمدرسة والعمل وفى احاديث الناس وفى مقارناتهم الدائمة بين الاشخاص والأشياء والأفكار لكن هذه الكلمة رغم بساطتها تحمل فى داخلها عالما معقدا من المعانى والتجارب والمعايير التى تختلف من انسان لاخر ومن زمن لاخر ومن مكان لآخر.

كثيرون يعتقدون ان الأفضل مفهوم ثابت يمكن تعريفه بقواعد محددة ومقاييس واضحة لكن الحقيقة ان الافضل مفهوم نسبى يتحرك ويتغير بحسب زاوية النظر والخلفية والتجربة والاحتياج فالشئ الذى يبدو افضل لشخص ما قد يكون بلا قيمة بالنسبة لشخص اخر وما يراه انسان قمة النجاح قد يراه غيره مجرد خطوة عادية فى طريق طويل.

فى حياتنا اليومية نمارس المقارنة بشكل تلقائى نقارن بين الاشخاص فى الذكاء والاخلاق والنجاح ونقارن بين الوظائف فى المكانة والدخل والاستقرار ونقارن بين الاماكن فى الجمال والهدوء والفرص ونقارن حتى بين طرق العيش والقرارات لكننا ننسى فى كثير من الاحيان ان كل انسان يحمل داخله عالما مختلفا تماما عن الاخر عالم تشكل عبر طفولته وبيئته وطموحاته وخيباته واحلامه ومخاوفه.

الأفضل بالنسبة لطالب قد يكون المدرس الذى يفهمه ويشجعه وليس بالضرورة الاعلى علما والافضل بالنسبة لام قد يكون ابنها حتى لو لم يكن متفوقا والافضل بالنسبة لعامل بسيط قد يكون الوظيفة التى تمنحه الامان وليس الاعلى اجرا والافضل بالنسبة لفنان قد يكون الحرية فى التعبير وليس الشهرة والافضل بالنسبة لزاهد قد يكون البساطة وليس الثراء.

هذا الاختلاف لا يعنى الفوضى او غياب القيم لكنه يعنى ان الافضلية ترتبط بالانسان ذاته وليست حكما مطلقا على العالم فمن يبحث عن الهدوء سيجد الافضل فى مكان بعيد عن الضوضاء ومن يبحث عن التحدى سيجد الافضل فى بيئة مليئة بالمنافسة ومن يبحث عن الاستقرار سيجد الافضل فى حياة بسيطة ثابتة
كثير من الصراعات بين البشر تنشا لان كل طرف يظن ان تعريفه للافضل هو التعريف الصحيح الوحيد فيحاول فرضه على الاخرين دون ان يفهم اختلاف تجاربهم او احتياجاتهم ولو ادرك الناس ان الافضل يختلف لخف التوتر وازدادت مساحة التفهم والتسامح
الافضل ايضا يتغير داخل الشخص نفسه مع مرور الزمن فما كنت اراه الافضل فى شبابى قد لا يكون كذلك اليوم ومع كل مرحلة من العمر تتبدل الاولويات وتتغير الرؤية وتتضح معان جديدة لم اكن اراها من قبل وهذا التغير طبيعى بل هو دليل على النمو والنضج
اما الافضل بالنسبة لي فهو ليس شخصا بعينه ولا مكانا محددا ولا نجاحا تقاسه الارقام الافضل بالنسبة لي هو كل ما يجعل الانسان اكثر انسانية واكثر صدقا مع نفسه واكثر قدرة على العطاء دون ان يفقد كرامته هو القدرة على ان اعيش بسلام مع ضميرى وان اسعى للتطور دون ان انسى جذورى وان اطارد احلامى دون ان اظلم احدا
الافضل بالنسبة لي هو الطريق الذى يوازن بين الطموح والرحمة وبين القوة واللين وبين العقل والقلب هو ان ابنى نفسى دون ان اهدم غيرى وان اتعلم من اخطائى بدل ان انكرها وان اكون سندا لمن يحتاجنى دون ان انتظر مقابلا.

فى النهاية لا يوجد تعريف واحد جامع مانع للافضل لكن يوجد معنى مشترك يمكن ان نتفق عليه الافضل هو ما يقربنا من الانسان الذى نريد ان نكونه وما يجعل حياتنا وحياة من حولنا اكثر معنى وكرامة وطمأنينة ومن يفهم هذا يدرك ان السؤال ليس من الافضل مطلقا بل من الافضل بالنسبة لك ولماذا وكيف يمكنك ان تصبح انت نفسك افضل كل يوم.

الأفكار الإنسان التجربة الاحتياج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الفنانة شيرين

الفنانة شيرين تستقبل عزاء شقيقها.. صور

سلمي أبو ضيف

طرح برومو مسلسل "عرض وطلب" لـ سلمى أبو ضيف

علي قد الحب

رمضان 2026… شاهد البوسترات الفردية لأبطال على قد الحب

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد