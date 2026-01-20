بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

منذ اللحظة الأولى التى يبدا فيها الإنسان فى فهم العالم من حوله وهو يسمع كلمة الأفضل تتكرر فى كل مكان فى البيت والمدرسة والعمل وفى احاديث الناس وفى مقارناتهم الدائمة بين الاشخاص والأشياء والأفكار لكن هذه الكلمة رغم بساطتها تحمل فى داخلها عالما معقدا من المعانى والتجارب والمعايير التى تختلف من انسان لاخر ومن زمن لاخر ومن مكان لآخر.

كثيرون يعتقدون ان الأفضل مفهوم ثابت يمكن تعريفه بقواعد محددة ومقاييس واضحة لكن الحقيقة ان الافضل مفهوم نسبى يتحرك ويتغير بحسب زاوية النظر والخلفية والتجربة والاحتياج فالشئ الذى يبدو افضل لشخص ما قد يكون بلا قيمة بالنسبة لشخص اخر وما يراه انسان قمة النجاح قد يراه غيره مجرد خطوة عادية فى طريق طويل.

فى حياتنا اليومية نمارس المقارنة بشكل تلقائى نقارن بين الاشخاص فى الذكاء والاخلاق والنجاح ونقارن بين الوظائف فى المكانة والدخل والاستقرار ونقارن بين الاماكن فى الجمال والهدوء والفرص ونقارن حتى بين طرق العيش والقرارات لكننا ننسى فى كثير من الاحيان ان كل انسان يحمل داخله عالما مختلفا تماما عن الاخر عالم تشكل عبر طفولته وبيئته وطموحاته وخيباته واحلامه ومخاوفه.

الأفضل بالنسبة لطالب قد يكون المدرس الذى يفهمه ويشجعه وليس بالضرورة الاعلى علما والافضل بالنسبة لام قد يكون ابنها حتى لو لم يكن متفوقا والافضل بالنسبة لعامل بسيط قد يكون الوظيفة التى تمنحه الامان وليس الاعلى اجرا والافضل بالنسبة لفنان قد يكون الحرية فى التعبير وليس الشهرة والافضل بالنسبة لزاهد قد يكون البساطة وليس الثراء.

هذا الاختلاف لا يعنى الفوضى او غياب القيم لكنه يعنى ان الافضلية ترتبط بالانسان ذاته وليست حكما مطلقا على العالم فمن يبحث عن الهدوء سيجد الافضل فى مكان بعيد عن الضوضاء ومن يبحث عن التحدى سيجد الافضل فى بيئة مليئة بالمنافسة ومن يبحث عن الاستقرار سيجد الافضل فى حياة بسيطة ثابتة

كثير من الصراعات بين البشر تنشا لان كل طرف يظن ان تعريفه للافضل هو التعريف الصحيح الوحيد فيحاول فرضه على الاخرين دون ان يفهم اختلاف تجاربهم او احتياجاتهم ولو ادرك الناس ان الافضل يختلف لخف التوتر وازدادت مساحة التفهم والتسامح

الافضل ايضا يتغير داخل الشخص نفسه مع مرور الزمن فما كنت اراه الافضل فى شبابى قد لا يكون كذلك اليوم ومع كل مرحلة من العمر تتبدل الاولويات وتتغير الرؤية وتتضح معان جديدة لم اكن اراها من قبل وهذا التغير طبيعى بل هو دليل على النمو والنضج

اما الافضل بالنسبة لي فهو ليس شخصا بعينه ولا مكانا محددا ولا نجاحا تقاسه الارقام الافضل بالنسبة لي هو كل ما يجعل الانسان اكثر انسانية واكثر صدقا مع نفسه واكثر قدرة على العطاء دون ان يفقد كرامته هو القدرة على ان اعيش بسلام مع ضميرى وان اسعى للتطور دون ان انسى جذورى وان اطارد احلامى دون ان اظلم احدا

الافضل بالنسبة لي هو الطريق الذى يوازن بين الطموح والرحمة وبين القوة واللين وبين العقل والقلب هو ان ابنى نفسى دون ان اهدم غيرى وان اتعلم من اخطائى بدل ان انكرها وان اكون سندا لمن يحتاجنى دون ان انتظر مقابلا.

فى النهاية لا يوجد تعريف واحد جامع مانع للافضل لكن يوجد معنى مشترك يمكن ان نتفق عليه الافضل هو ما يقربنا من الانسان الذى نريد ان نكونه وما يجعل حياتنا وحياة من حولنا اكثر معنى وكرامة وطمأنينة ومن يفهم هذا يدرك ان السؤال ليس من الافضل مطلقا بل من الافضل بالنسبة لك ولماذا وكيف يمكنك ان تصبح انت نفسك افضل كل يوم.