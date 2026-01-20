قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت الآن على الصفحات الرسمية لعدد من المدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

حيث تشهد الآن الصفحات الرسمية لعدد من المدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تداولا لصور قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات

وشملت قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس المعلنة على الصفحات الرسمية للمدارس ، درجات كل طالب في جميع المواد الأساسية و غير الأساسية والمجموع الكلي الحاصل عليه كل طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأول

حقيقة اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس من وزير التعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدخل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس مثلها مثل باقي نتائج صفوف النقل تتولى المدارس والمديريات والإدارات التعليمية اعلانها بدون اعتماد رسمي من الوزير 

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي ، من خلال بوابة التعليم الأساسي على المواقع الرسمية لمديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة 

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة .. خطوات الإستعلام

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي 2026 نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء

قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

جانب من الجولة

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل: متفائلون بخطط الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدالها بشراكات واستثمارات جديدة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد