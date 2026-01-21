مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نجح في إقامة علاقات طيبة مع إيران وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن ترامب يستخدم أسلوب التهويل والإخراج الدرامي للأحداث السعودية.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن خطاب ترامب للرئيس السيسي وحديثه عن سد النهضة يُعد تدخلًا كوسيط في ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

وتابع المفكر السياسي أن ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر؛ لأنها أدت دورًا مهمًا، بقدر الإمكان، في وقف إطلاق النار في غزة.



